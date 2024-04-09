Волкановски дал прогноз на бой Гэтжи — Холлоуэй

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски дал прогноз на поединок в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Люди говорят: «Джастин Гэтжи сделает то, сделает это…» Не забывайте о том, что у Макса Холлоуэя крепкий подбородок. Раньше он был более открытым для удара, но он всегда дрался на высочайшем уровне.

Раньше он стоял напротив вас и даже был готов принять удар. Сейчас же он начал использовать углы… Чёрт, это будет захватывающий бой, и я не думаю, что Макс просто пойдёт вперёд.

Тяжело ставить против кого-то из них, но, как по мне, Макс Холлоуэй – аутсайдер. Однако я понимаю мнение людей.

Я больше склоняюсь к Джастину Гэтжи. Это пятираундовый бой? Мы уже видели Гэтжи в пятираундовом бою, и он смотрелся хорошо в поздних раундах. Я считаю Гэтжи фаворитом, но расклады перед этим боем неверны», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.