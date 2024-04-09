Иан Гарри дал согласие на бой с Колби Ковингтоном

Ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри (18-0) дал согласие на поединок с трёхкратным претендентом на титул американцем Колби Ковингтоном (17-4).

«Хочу сообщить всем, что согласился на бой с Колби Ковингтоном. У нас есть дата и место. Колби всё ещё не подписал контракт», — сказал Гарри в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале, Гарри победил раздельным судейским решением американца Джеффа Нила. Всего на счету 26-летнего ирландца в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

36-летний Ковингтон в декабре на UFC 296 проиграл единогласным решением действующему обладателю титула британцу Леону Эдвардсу.