Царукян показал актуальную физическую форму перед боем с Оливейрой на UFC 300

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Арман продемонстрировал актуальную физическую форму.
«Неделя боя», — подписал фото Арман.
Фото: Из личного архива Армана Царукяна
Царукяна поддержал другой россиянин Пётр Ян. В комментариях к фото он оставил смайл в виде трёх молний.
Фото: Соцсети Армана Царукяна
Напомним, в настоящий момент Царукян готовится к поединку на турнире UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (Невада, США).
В общей сложности в активе Царукяна 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.