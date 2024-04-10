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Арман Царукян: Оливейра сломался, надо доломать

Арман Царукян: Оливейра сломался, надо доломать
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Известный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, ответил на вопрос по поводу своих преимуществ перед бразильцем Чарльзом Оливейрой, с которым он проведёт поединок на турнире UFC 300.

«В чём мои козыри? В Духе. Оливейра тоже встаёт, когда падает? Но он сдаётся! Он легко сдаётся, когда ему тяжело. В бою с Исламом он пропустил. Ислам ещё не успел сделать хороший захват, а он через секунду уже стучал. Он просто сломался. Надо доломать его», — сказал Царукян на канале IGORKAKDELA в YouTube.

UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В смешанных единоборствах в активе Армана 21 победа и три поражения. На счету Чарльза 34 победы при девяти поражениях.

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