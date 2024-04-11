Адесанья объяснил, почему Холлоуэй победит в бою с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи.

«Холлоуэй защищается лучше, чем Гэтжи. Если он сможет это применить с самого начала, будет перемещаться, двигать, головой головой и грамотно работать с дистанцией, то у него появится шанс на хорошие контратаки. Ставлю на то, что Холлоуэй победит решением», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск состоится турнир UFC 300, в главном карде которого выступят американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Спортсмены будут сражаться за пояс BMF.

Юбилейное спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена», которая расположена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На счету Гэтжи в ММА 25 побед при четырёх поражениях. В активе Холлоуэя 25 побед и семь поражений.