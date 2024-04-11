«Да прольётся кровь». Стрикленд объявил следующего соперника в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд объявил о том, что проведёт следующий поединок с представителем Бразилии Пауло Костой.

«У меня была встреча с UFC, и я сказал им, что мне не нужно становиться богачом. Я просто хочу иметь возможность содержать семью после завершения карьеры. Они действительно поддержали меня и сделали всё возможное. Спасибо вам, фанаты!

Пауло Коста, твоё желание исполнено. Да прольётся кровь», — написал Стрикленд в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Стрикленд встречался с Дрикусом дю Плесси. Поединок проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире по смешанным единоборствам UFC 297. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу бойца из ЮАР. Таким образом, Дрикус отобрал у Шона титул чемпиона UFC в среднем дивизионе.

Последним соперником Косты стал Роберт Уиттакер. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).