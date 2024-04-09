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Шон Стрикленд отказался от поединка с Пауло Костой

Шон Стрикленд отказался от поединка с Пауло Костой
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста рассказал о том, что Шон Стрикленд отказался от поединка с ним.

«Изначально мне дали бой с Каннонье на июнь, и я был этому рад, но через пару дней в UFC сказали, что я буду драться с Шоном Стриклендом. Это ещё более интересный бой, чем с Каннонье.

К сожалению, я не в курсе, что произошло, но Стрикленд отказался. Это информация от UFC. Но это было бы здорово – я бы с удовольствием подрался с Шоном», – рассказал бразилец в очередном выпуске подкаста The coach and casual.

Напомним, последним соперником Косты стал Роберт Уиттакер. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

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