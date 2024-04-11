Бобби Грин раскритиковал подход Ислама Махачева к планированию карьеры

Топовый американский легковес UFC Бобби Грин высказался по поводу действующего чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

«Бой Холлоуэя с Гэтжи? Я рад за обоих парней, это два моих любимца, настоящие воины и парни, которые действительно ничего не боятся, парни, которые выходят на ринг и устраивают отличные бои.

Макс — идеальный пример моего кодекса, который заключается в том, чтобы ухватиться за любую возможность. Когда вы видите нас, мы стараемся бороться как можно больше. Мы пытаемся бороться всё время и оставаться впереди до того, как закончится наше время. Так что вы должны уважать его за это.

Другие парни, такие как Ислам, практически не рискуют. Если ты хочешь стать звездой, парень, ты должен выходить и рисковать. Парни вроде Волкановски — ещё один парень, который идёт на риск», — приводит слова Грина MMA Mania.