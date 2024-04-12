Арман Царукян и Чарльз Оливейра провели стердаун перед очным боем на UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300, в главном карде которого сразится российский боец с армянскими корнями Арман Царукян и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. В преддверии спортивного мероприятия спортсмены провели битву взглядов.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

В смешанных единоборствах на счету Царукяна 21 победа и три поражения. В последнем поединке Арман встречался с Бенеилом Дариушем. Противостояние проходило на турнире UFC Fight Night 233 в ночь с 2 на 3 декабря мск и завершилось в пользу Царукяна. Россиянин победил нокаутом в первом раунде. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях. Оливейра в последнем бою также победил Дариуша.