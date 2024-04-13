UFC 300: когда турнир, во сколько начнётся главный бой

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 300. Юбилейное спортивное шоу примет «Ти-Мобайл Арена». В главном поединке вечера сразятся Алекс Перейра из Бразилии и представляющий США Джамалл Хилл. Спортсмены сразятся за пояс в полутяжёлом дивизионе.

Увидеть трансляцию юбилейного турнира можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет в деталях освещать спортивное мероприятие.

Главный кард UFC 300 начнётся ориентировочно в 5:00 по московскому времени, а Перейра и Хилл должны выйти в октагон примерно в 7:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.