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Алекс Перейра — Джамал Хилл, UFC 300, когда турнир, во сколько начало, где смотреть, кто фаворит, юбилейный турнир

Хилл — случайный чемпион или недооценённая звезда? Кто возглавляет турнир UFC 300
Яхья Гасанов
Джамал Хилл
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Боец по прозвищу «Сладких снов» удивит Алекса Перейру.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдёт юбилейный турнир UFC 300, который обещает стать исторически успешным. Возглавить столь крупный ивент выпало действующему чемпиону в полутяжёлом весе Алексу Перейре и экс-обладателю титула Джамалу Хиллу.

С Перейрой всё более-менее ясно. Несмотря на то что он провёл очень мало боёв в промоушене, бразилец является чемпионом уже в двух весовых категориях и имеет за плечами приличную фан-базу. А вот кто такой Джамал Хилл до сих пор не всем ясно, хотя он тоже был чемпионом UFC. Так что пора в этом немного разобраться. У Хилла нет за плечами классической для ММА базы: он не боксёр, не кикбоксёр, не борец. В своё время он занимался баскетболом и дрался на улице — вот и вся база. Не став профессиональным баскетболистом, Джамал отправился подтягивать навыки в ММА: «Я прошёл не одну уличную драку. Это приносило огромное удовольствие, так что решил, почему бы не получать за это ещё и деньги».

Почему нельзя пропускать UFC 300:
Не идеально, но очень ярко. Почему UFC 300 — главный турнир десятилетия
Не идеально, но очень ярко. Почему UFC 300 — главный турнир десятилетия

В UFC Хилл попал через Претендентскую серию Даны Уайта. Боец с забавным прозвищем «Сладких снов» и рекордом 5-0 без шансов разобрал Александра Поппека и начал свой путь в лучшем промоушене планеты. За три года Джамал провёл семь поединков в UFC, один из которых был признан несостоявшимся из-за того, что Хилл попался на запрещённых веществах и получил дисквалификацию на полгода. Ещё один бой американец проиграл — Полу Крэйгу, который в буквально смысле едва не оторвал Джамалу руку и забил его в партере. Позже Хилл сказал, что то поражение стало уроком, так как он смотрел на соперника свысока. Все остальные бои были выиграны, причём четыре из пяти — нокаутами.

Несмотря на это, титульный шанс Джамала — чистое везение. Все ведь помнят, как закончился бой за вакантный титул чемпиона между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Ничья (и очень спорная) в том поединке буквально вынудила Дану Уайта тогда же объявить, что в январе за вакантный пояс сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл, занимавший на тот момент седьмое место в рейтинге. Надо сказать, что американец сполна воспользовался подарком и просто разнёс ветерана, который почти в каждом раунде был близок к поражению, но в итоге прошёл всю дистанцию.

Джамал Хилл

Джамал Хилл

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Хилл донёс 232 удара, что является рекордом для полутяжёлого веса и просто переработал Гловера. Победа была более чем убедительная. Джамал стал новым королём дивизиона. Как позже выяснилось — ненадолго. Летом Хилл получил тяжёлую травму, разорвав ахиллово сухожилие, и по-джентльменски отказался от пояса, чтобы не задерживать дивизион. Пояс снова стал вакантен, и тогда его подобрал Алекс Перейра.

Что удивительно, победа Джамала в титульнике не убедила практически никого в том, что это боец высокого уровня. Над чемпионом UFC откровенно посмеивался боец Bellator Кори Андерсон: «Сладенький Джамал, поговорим о математике в ММА. Разве Пол Крэйг не сломал тебе руку? Значит, он лучший. Ты выиграл пояс у 44-летнего парня. Кого ещё ты победил? Никого!»

Алекс Перейра не так давно заявлял, что не считает Хилла бойцом уровня топ-3 дивизиона: «Он не второй. Не знаю, на какую позицию я бы его поставил. Но точно не выше четвёртой. Если бы мне пришлось выбирать соперника для дебютного боя в этом дивизионе между Хиллом, Блаховичем и Прохазкой, то я бы выбрал именно Джамала».

А российский боец Иван Штырков удивляется, что Хилл в принципе находится в топе: «Перейра сейчас на жутком хайпе, и в стойке он очень опасен. Хилл… вообще не знаю, как он залетел в топ. У него уровень не чемпионский. Очень скоротечно всё получилось, что ли, есть вопросы к его топовому уровню. Перейра должен забирать. Опять же, может быть, Хилл включит борьбу. Посмотрим».

Чем опасен боец, который просто миксует всевозможные удары под разными углами? Джамал часто дерётся очень нестандартно. У него большой размах рук (больше 2 м), что позволяет держаться на дальней дистанции и резко сближаться с соперниками, заряжаясь на удар с дальней руки. Для своей комплекции Хилл удивляет скоростью и тяжестью ударов. Зачастую это правый хук за руку, который нередко доходит до цели. Плюс Джамал выдаёт хороший объём и наносит в среднем больше семи ударов за минуту, а пропускает в два раза меньше.

Джамал Хилл

Джамал Хилл

Фото: Mat Hayward/Getty Images

Ещё один плюс — Хилл отлично миксует вышеописанные атаки с ударами коленями и локтями, работа в тайском клинче у него поставлена здорово. Джамал любит заходить в опасные размены, но зачастую ему помогают быстрые руки, за счёт чего он опережает оппонентов, и крепкая голова — Хилла ещё никто не ронял. Это серьёзное подспорье в бою с Перейрой, который немало пропускает и тяжело бьёт в ответ. Ещё один плюс в том, что Джамал — левша. Алекс не привык биться с левшами, во всяком случае в UFC у него такого опыта нет. А значит, бразильцу будет не очень удобно отбивать ногу Хиллу. Джамала нельзя недооценивать. Вопросы к его оппозиции есть, но это боец хорошего уровня, способный удивить абсолютно любого бойца в полутяжёлом весе.

Минус для Джамала в том, что Перейра бьёт явно потяжелее, чем предыдущие соперники Хилла, и мы не знаем, в какой форме американец подходит к этому бою, всё же простой составил почти полтора года. Более того, Джамал столкнулся с тяжёлой травмой, и он неоднократно говорил, что для полного восстановления ему нужно больше времени, а потом неожиданно оказался в мейн-ивенте апрельского турнира. Причём сам же рассказывал, что получил это предложение буквально за день до того, как всё было объявлено. Большой риск, который может не оправдаться.

Уникальная история Перейры в UFC:
Перейра пишет удивительную историю. Алекс сделал то, чего не удавалось никому в UFC
Перейра пишет удивительную историю. Алекс сделал то, чего не удавалось никому в UFC

«Мне очень интересен этот поединок. Джамал Хилл чертовски опасен. Посмотрите его бой с Гловером Тейшейрой. Джамал доминировал над ним, а ведь Гловер очень хорош. По какой-то странной причине люди недооценивают Хилла. Я этого не понимаю. Слышал, что люди сомневаются в его нокаутирующей силе. Но посмотрите, как он вырубил Уокера — Джонни упал так, словно его подстрелил снайпер. Джамал — нокаутёр, это точно. Чертовски опасный человек. Это большой и высокий боец, но он умеет двигаться. Мне интересно, почему многие считают, что Перейра переедет его», — заявил Джо Роган в своём подкасте.

Хилла действительно недооценивают, и сейчас он получает шанс превратиться в полноценную звезду и доказать, что его титул — не случайность. А перед Алексом Перейрой стоит другая задача — остановить Джамала и разрушить «проклятие Джона Джонса». После Костяного ни один чемпион не смог защитить пояс в бою с полутяжеловесом. Справится ли Перейра или Хилл вернётся на трон?

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