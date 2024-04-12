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Василевский сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Армана Царукяна

Василевский сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Армана Царукяна
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский проанализировал предстоящий поединок между бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе бразильцем Чарльзом Оливейрой и топовым бойцом UFC в категории до 70 килограммов представителем Армении Арманом Царукяном.

«Думаю, что Царукян победит. Он, во-первых, больше хочет победить, это 100%. И если Оливейра не поймает его на удушающий, допустим, то ему особо нечего будет противопоставить Арману, потому что Царукян — крепкий боец во всех компонентах. Только если Оливейра поймает где-то на удушающий, больше особых вариантов у него не вижу», — сказал Василевский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок между Оливейрой и Царукяном состоится 14 апреля на турнире UFC 300.

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