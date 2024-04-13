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Камил Гаджиев объяснил, как можно было спасти турнир UFC 300

Камил Гаджиев объяснил, как можно было спасти турнир UFC 300
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мыслями насчёт того, как можно было спасти турнир UFC 300.

«Можно было спасти, если бы появился Макгрегор. Те бои, которые россияне ждут в Абу-Даби, мы бы не увидели из-за Рамадана. Но что-то можно было добавить. Сказать, что со звёздами всё хорошо – очень сложно. Со звёздами есть проблема. Поэтому, наверное, сейчас такой период. И юбилейный турнир пришёлся именно на него. Ничего страшного. Будет ещё 303-й, 310-й, 400-й. Никуда мы не денемся», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в главном бою вечера чемпиону UFC в полутяжёлом весе Алексу Перейре предстоит провести первую защиту титула в поединке с экс-обладателем титула UFC в дивизионе до 93 кг Джамалом Хиллом.

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