Гаджиев: если Царукян будет слишком много говорить, произойдёт то же, что с Макгрегором

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался в адрес топового бойца UFC Армана Царукяна.

«Царукян сказал, что финишировал бы 23-летнего Хабиба? Этот тезис нельзя опровергнуть, проверить. Нет смысла с этим соглашаться или нет. В теории, наверное, мог. Является ли Царукян более зрелым бойцом, чем Хабиб в 23? Да, однозначно. Но это не значит, что он бы его финишировал. Я хочу пожелать Арману не стать тем человеком, к словам которого не относятся всерьёз. Потому что если он будет слишком много говорить, произойдёт то же, что с Макгрегором. В один прекрасный момент все перестали воспринимать всерьёз то, что говорит Конор. Несмотря на весь его масштаб», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.