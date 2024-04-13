Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бёрнс назвал имена потенциальных соперников.

«Посмотрим, есть несколько вариантов. Бакли вызвал меня, Шон Брэди отправил мне личное сообщение, в котором выразил желание встретиться со мной. Ещё был Джефф Нил. Они все очень уважительные. Бакли немного болтает, но меня это не волнует, это его стиль, я уважаю это. Жду августа, скорее всего, тогда у меня получится вернуться. Кто бы ни был следующим моим соперником, мне не приходится выбирать, потому что уже проиграл два раза подряд. Поэтому я расслаблен, восстанавливаюсь и жду контракт, где будет указано имя моего следующего соперника», — приводит слова Гилберта Бёрнса портал Sherdog…