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Бёрнс рассказал, как он отнёсся к поражению в бою с Маддаленой

Бёрнс рассказал, как он отнёсся к поражению в бою с Маддаленой
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс рассказал о своём желании стать чемпионом промоушена.

«Я никогда не сдамся. Либо я получу этот пояс, либо умру, сражаясь за него. То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

В этот раз вышло не очень, но не стоит делать из этого трагедию. Я провёл отличный поединок, у меня были хорошие сборы и многое я делал правильно, однако допустил ошибку и проиграл. Это не вывело меня из титульной гонки, а только подарило ещё больше мотивации становиться сильнее.

Сейчас я восстановлюсь, а вернусь в августе или сентябре, ведь я хочу драться», – приводит слова Бёрнса MMA Junkie.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 299, Бёрнс проиграл нокаутом австралийцу Джеку Делла Маддалене. Поражение стало для бразильца вторым подряд, ранее, на UFC 288, он уступил судейским решением американцу Белалу Мухаммаду.

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