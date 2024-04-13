«Он знает, как манипулировать людьми». Адесанья — о визите Стрикленда в Австралию

Бывший абсолютный чемпион UFC в среднем весе (до 83 кг) нигериец Исраэль Адесанья рассказал, был ли он удивлён тем, как австралийские фанаты встретили его соперника американца Шона Стрикленда перед турниром UFC 293, который состоялся 10 сентября 2023 года.

«Нет, они расисты. Мне кажется, что это была просто плохая неделя для меня. Вина была не во мне, а в его присутствии. Шон знает, как манипулировать людьми. На мой взгляд, он великий политик. Это была его неделя, его шанс проявить себя, и он сделал это хорошо», — приводит слова Адесаньи портал BJ Penn.

Напомним, бой между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом был главным поединком турнира UFC 293. Он завершился победой Стрикленда единогласным решением судей.