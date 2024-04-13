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Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй: во сколько начало боя на UFC 300, где смотреть трансляцию

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй: во сколько начало боя на UFC 300, где смотреть трансляцию
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В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде этого ивента сразятся американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Спортсмены будут биться за пояс BMF.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй
14 апреля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Макс Холлоуэй

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного турнира и событий вокруг него. Кроме того, ивент UFC 300 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Гэтжи 25 побед в ММА при четырёх поражениях. Холлоуэй одержал 25 побед и потерпел семь поражений.

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