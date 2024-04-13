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Перейра — Хилл: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало

Перейра — Хилл: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало
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В ночь с субботы 13 на воскресенье 14 апреля мск состоится юбилейный турнир UFC 300. Главным событием ивента, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене», станет титульный поединок в тяжёлом весе между бразильцем Алексом Перейрой и бывшим чемпионом американцем Джамалом Хиллом.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра - Джамал Хилл
14 апреля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Джамал Хилл

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного турнира и событий вокруг него. Кроме того, ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда турнира начнутся примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как сложатся поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Перейры девять побед в ММА, он потерпел два поражения. У Хилла 12 побед при одном поражении.

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