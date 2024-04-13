Арман Царукян — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя на UFC 300, где смотреть трансляцию

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивный ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Оливейры в MMA 34 победы и девять поражений. У Царукяна, в свою очередь, 21 победа и три поражения.