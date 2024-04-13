Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи — Холлоуэй: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало

Гэтжи — Холлоуэй: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с субботы 13 на воскресенье 14 апреля мск состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде этого ивента, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене», сразятся американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Бойцы оспорят в поединке пояс BMF.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй
14 апреля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Макс Холлоуэй

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию бойцовского турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивное событие UFC 300 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда начнутся примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Гэтжи в ММА 25 побед при четырёх поражениях. Холлоуэй одержал в ММА 25 побед и потерпел семь поражений.

Материалы по теме
Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй. Самого опасного парня недооценивают
Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй. Самого опасного парня недооценивают
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android