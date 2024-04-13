Гэтжи — Холлоуэй: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало

В ночь с субботы 13 на воскресенье 14 апреля мск состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде этого ивента, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене», сразятся американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Бойцы оспорят в поединке пояс BMF.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию бойцовского турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивное событие UFC 300 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда начнутся примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Гэтжи в ММА 25 побед при четырёх поражениях. Холлоуэй одержал в ММА 25 побед и потерпел семь поражений.