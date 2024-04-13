Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй. Самого опасного парня недооценивают

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) пройдёт турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорят титул BMF или «самого опасного парня». Рассказываем самое важное о предстоящем поединке.

Во сколько начало боя Гэтжи — Холлоуэй на UFC 300

Время начала турнира – в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Перейра и Хилл должны выйти в октагон в районе 6:20 мск.

Где смотреть бой Гэтжи — Холлоуэй в прямом эфире

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также все поединки в прямом эфире будут доступны на платформе UFC Fight Pass.

Ставки и коэффициенты на бой Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй

Букмекеры считают фаворитом боя Гэтжи. Поставить на Джастина можно с коэффициентом 1.63, а успех Хилла идёт за 2.33. Ничья маловероятна, на такой исход можно сделать ставку с котировкой 53.0.

Аналитики сомневаются, что бой будет полным. На то, что спортсмены проведут в октагоне все пять раундов, можно поставить за 1.98, а на досрочное завершение дают коэффициент 1.78.

Хайлайт снова пойдёт на хитрость

Ещё совсем недавно казалось, что карьера Джастина Гэтжи клонится к закату после поражений от Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры. Но, надо отдать должное Хайлайту — он нашёл свою нишу, завоевав титул BMF или «самого опасного парня». Сделал это Джастин, нокаутировав Дастина Порье. Но, чтобы защитить титул, ему придётся показать свой максимум. Холлоуэй — очень достойный противник.

Скорее всего, как и в бою с Порье, Джастин не будет лезть на рожон, а отработает вторым номером. Никакой борьбы, куча лоу-киков, мощные удары. Гэтжи будет ввязываться в размены, гоняться за Максом точно нет смысла. Урон от его попаданий будет точно сильнее, так что если Хайлайт будет драться с головой, у него всё может получиться.

Благословенный должен измотать соперника

Для Макса Холлоуэя это вторая попытка подняться в лёгкий вес. Первая закончилась неудачей: поражение от Дастина Порье по очкам. После этого были яркие победы и такие же яркие неудачи в боях с Алексом Волкановски. Макса многие списывали со счетов, но Благословенный возвращается. Что может он противопоставить более мощному Гэтжи?

В первую очередь это скорость, которую Джастин будет пытаться нейтрализовать лоу-киками. Так что голеностопы Максу стоит беречь. Он намного быстрее соперника. Ну и разнообразие бокса у него куда выше. А о челюсти Холлоуэя ходят легенды: кто только не проверял её на прочность, но она выдержала всех.

Скорее всего, Макс не будет форсировать события, его время настанет ближе к концу боя, где на первый план выйдет выносливость. Ветеран может измотать соперника, и его шансы на победу не так уж и малы. Кажется, букмекеры недооценивают Благословенного, он точно может удивить.

Чего ждать от боя?

Максимальная непредсказуемость. Этот бой может завершиться как досрочной победой любого из бойцов, так и по очкам. Есть ощущение, что, если Холлоуэй сможет добраться до четвёртого раунда, у него будет больше шансов на успех. В любом случае на титул BMF претендуют два действительно опасных парня. И, кто бы ни победил, этот успех будет заслуженным. Наша ставка на ТБ 3.5 раунда.

Ставка: тотал больше 3.5 раунда за 1.58.