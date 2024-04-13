Вартанян поделился прогнозом на бои Царукян — Оливейра и Гэтжи — Холлоуэй

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян поделился прогнозом на предстоящие бои Арман Царукян — Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

«Считаю, что это будет досрочная победа от Армана. А по поводу второго боя… Тут либо будет избегание, либо нокаут. Но больше склоняюсь к тому, что бойцы будут «сушить» бой», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединки Арман Царукян — Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй состоятся в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» в рамках юбилейного турнира UFC 300.

В рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном. Также в главном карде этого ивента за пояс BMF сразятся американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй.