Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян поделился прогнозом на бои Царукян — Оливейра и Гэтжи — Холлоуэй

Вартанян поделился прогнозом на бои Царукян — Оливейра и Гэтжи — Холлоуэй
Аудио-версия:
Комментарии

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян поделился прогнозом на предстоящие бои Арман Царукян — Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

«Считаю, что это будет досрочная победа от Армана. А по поводу второго боя… Тут либо будет избегание, либо нокаут. Но больше склоняюсь к тому, что бойцы будут «сушить» бой», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй
14 апреля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Макс Холлоуэй
UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Арман Царукян

Поединки Арман Царукян — Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй состоятся в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» в рамках юбилейного турнира UFC 300.

В рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном. Также в главном карде этого ивента за пояс BMF сразятся американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй.

Материалы по теме
Арман Царукян — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя на UFC 300, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android