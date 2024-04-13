Вартанян: помимо боя Царукяна, выделить на UFC 300 некого. Лига недоплачивает бойцам

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян высказался о карде грядущего турнира UFC 300, раскритиковав политику компании в отношении выплаты бойцам.

«Помимо боя Царукяна, выделить на UFC 300 некого. Ну, есть Перейра и Хилл. Но и это, так себе. Думаю, что Перейра выиграет. Вот интересно будет посмотреть на Анкалаева с Перейрой. Все понимают цену. Звёзды не хотят драться за малую цену. А UFC просто недоплачивает бойцам. Вот и всё», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного турнира и событий вокруг него.

Вартанян рассказал, что готов подраться по правилам бокса

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