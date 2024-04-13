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Царукян — Оливейра: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало

Царукян — Оливейра: где смотреть прямую трансляцию боя на UFC 300, во сколько начало
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В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Арман Царукян

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивный ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Оливейры в MMA 34 победы и девять поражений. У Царукяна, в свою очередь, 21 победа и три поражения.

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