Хилл: я здесь, чтобы нокаутировать Перейру, он должен лечь спать

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о предстоящем титульном поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Не сомневайтесь, я здесь, чтобы вырубить его. Он должен лечь спать. Я предвижу только один исход. У меня нет проблем с тем, что он поставил меня на четвёртую строчку в списке своих лучших соперников, это его мнение, пусть так, но он выйдет и всё увидит. Вы знаете, как я дерусь», — сказал Хилл на пресс-конференции.

Напомним, Хилл завоевал чемпионский титул в январе 2023 года, одолев на UFC 283 бразильца Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после выступления. В июле стало известно, что американец травмировал ахилл, из-за чего освободил титул, который впоследствии достался Перейре.