Хилл: Перейра проигрывал на момент остановки боя с Прохазкой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о предстоящем титульном поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Да, Перейра победил в тех боях, в которых победил. Я считаю, что он выиграл у Яна, но не явно. Это было раздельное решение. Что же касается боя с Иржи, то, как по мне, его остановили слишком рано. И он проигрывал на момент остановки», — сказал Хилл в интервью Кевину Айоле.

Перейра в своём последнем бою на UFC 295 в ноябре досрочно остановил чеха Иржи Прохазку, завоевав вакантный титул. Хилл не дрался с января 2023 года, когда на UFC 283 победил по очкам бразильца Гловера Тейшейру.