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Дана Уайт прояснил ситуацию по возвращении Конора Макгрегора в октагон

Дана Уайт прояснил ситуацию по возвращении Конора Макгрегора в октагон
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал пост известного ирландского бойца и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, в котором тот намекнул на своё возвращение 29 июня на турнире UFC 303.

«Это всё ерунда. Честно говоря – нам пока не удалось заключить с ним сделку. Поэтому вопрос о следующем поединке Конора нельзя считать решённым. Люди ждут многого благодаря разного рода инсайдам, они ждут какого-то громкого анонса, но это всё полная чушь», — приводит слова Уайта портал Middle Easy.

Напомним, в последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC 264. Тогда его оппонентом был бывший временный чемпион UFC Дастин Порье. Бой завершился победой техническим нокаутом Порье ввиду травмы Конора.

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