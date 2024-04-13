Нейт Диаз гарантирует трилогию с Конором Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз заявил, что он на 100% гарантирует третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я на 100 процентов гарантирую, что снова буду драться с Конором Макгрегором. Ещё мне нужны реванши против Джейка Пола, Леона Эдвардса и Хорхе Масвидаля. Это мой список», — приводит ESPN слова Диаза на мероприятии, посвящённом его боксёрскому поединку c Хорхе Масвидалем.

Диаз и Макгрегор дважды дрались в UFC в 2016 году: один раз Диаз выиграл сабмишеном, а Макгрегор выиграл второй бой решением судей.

Ранее Макгрегор выдвинул идею боя с Диазом на арене «Сфера» в Лас-Вегасе в день независимости Мексики. Дана Уайт тогда отверг эту идею, но Диаз вновь подогревает интерес к этому бою.