Шакур Стивенсон назвал американского супертяжеловеса, способного «достичь величия»

Чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон назвал супертяжеловеса, который, по его мнению, способен войти в историю профессионального бокса.

Это 24-летний американец Джаред Андерсон (16-0, 15 KO), выступающий под эгидой промоутерской компании Top Rank.

«С учётом его талантов и навыков, он способен достичь величия Али, Тайсона Фьюри, Джорджа Формана, Джо Фрейзера и всех легенд», — приводит слова Стивенсона ESPN.

Джаред Андерсон выступает на профессиональном ринге с 2019 года и имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира соотечественником Чарльзом Мартином. 14 апреля на родине, в США, Андерсон сразится с экс-чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) бельгийцем Риадом Мери (32-2, 26 KO).