Участник турнира UFC 300 планирует бросить вызов Мовсару Евлоеву

Представитель полулёгкой весовой категории бразилец Диего Лопес планирует после победы над Содиком Юсуффом бросить вызов своему бывшему сопернику россиянину Мовсару Евлоеву.

«Моя цель — выиграть бой с Содиком, показать хороший уровень и попросить реванш с Мовсаром Евлоевым. Он занимает пятое место в рейтинге, и этот бой все хотят увидеть снова: в этот раз у меня будет полный лагерь, а он выйдет с чётким планом на бой. Было бы очень интересно вновь подраться. Я тот, кто был ближе всего к тому, чтобы победить его. Ничего не хочу отнимать у него, но если разобраться, то я был тем, кто искал финиш каждую минуту.

Он не сможет сказать, что никто не хочет с ним драться, потому что я здесь. У меня есть желание сразиться с ним. Всё, что мне нужно, это возможность и полноценный лагерь. Многие люди в этом дивизионе не хотят с ним драться, но я хочу. Хочу показать, что этот бой мог бы быть совсем другим, если бы был полный лагерь. Учитывая опыт, который я получил в своих последних боях, и в том, который у меня будет сейчас, — наш реванш будет более захватывающим, чем первый поединок», — приводит слова Лопеса портал MMA Fighting.