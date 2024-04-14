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Кайла Харрисон победила Холли Холм в дебютном бою на турнире UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда американка Кайла Харрисон встретилась с соотечественницей Холли Холм.

Дебютный бой в женском легчайшем весе для Харрисон завершился её победой над Холм удушающим приёмом во втором раунде.

Таким образом, на счету двукратной олимпийской чемпионки 17 побед при одном поражении. Холм проиграла седьмой бой из 22.

В главном событии турнира Алекс Перейра подерётся с Джамалом Хиллом. Также в рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

Основной кард UFC 300

Бо Никал — Коди Брандейдж

Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

Вэйли Чжан — Сяонан Янь.

Алекс Перейра — Джамал Хилл.