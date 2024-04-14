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Прохазка техническим нокаутом одержал победу над Ракичем на турнире UFC

Прохазка техническим нокаутом одержал победу над Ракичем на турнире UFC
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В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда представитель Чехии Иржи Прохазка встретился с австрийцем Александаром Ракичем.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка (W) - Александар Ракич
14 апреля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
TKO
Александар Ракич

Бой завершился победой Прохазки техническим нокаутом во втором раунде. Чех одержал 30-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

В главном событии турнира Алекс Перейра подерётся с Джамалом Хиллом. Также в рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

Основной кард UFC 300.

Бо Никал — Коди Брандейдж

Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

Вэйли Чжан — Сяонан Янь.

Алекс Перейра — Джамал Хилл.

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