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Появилось видео сумасшедшего нокаута в бою Холлоуэй — Гэтжи за секунду до конца

Появилось видео сумасшедшего нокаута в бою Холлоуэй — Гэтжи за секунду до конца
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В ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня». Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца.

После окончания боя появилось видео нокаута.

Бойцы обменивались ударами на протяжении всего поединка, нанося друг другу немалый урон, явное преимущество оставалось на стороне Макса, который, несмотря на это, за несколько секунд до конца боя пошёл в размен ударами с Джастином и отправил его в глухой нокаут. Гэтжи проиграл лишь третий бой в карьере нокаутом.

Напомним, теперь в активе Гэтжи 25 побед и пять поражений. У Холлоуэя 26 побед и семь поражений.

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