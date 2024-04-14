Дана Уайт высказался о конфликте Царукяна со зрителем на UFC 300

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент, произошедший на юбилейном турнире UFC 300, который состоялся сегодня, 14 апреля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян устроил потасовку со зрителем, спровоцировавшим его неприличным жестом и попыткой ударить.

«Да, возможно, людям перехочется угрожать и хватать людей, когда они выходят на бой. Эти ребята чертовски возбуждены. Скорее всего, на нас подадут в суд. Мы разберёмся с этим в понедельник», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее инцидент на UFC 300 прокомментировал сам Царукян.

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