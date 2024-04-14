Джамал Хилл отреагировал на досрочное поражение от Перейры на UFC 300

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал поражение в бою с действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 14 апреля, и завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде.

«Что ж, такова игра, меня поймали. Я в порядке, если кто-то переживает. Мы скоро вернёмся», — сказал Хилл в социальных сетях.

Джамалу Хиллу 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в январе 2020-го впервые выступил в UFC. В январе 2023 года завоевал чемпионский титул, одолев на UFC 283 бразильца Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после выступления. В июле стало известно, что Хилл травмировал ахилл и освободил титул.