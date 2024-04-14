Холлоуэй обратился к Гэтжи после Боя вечера на UFC 300

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй обратился к соотечественнику Джастину Гэтжи после боя на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Для танго нужны двое. Я не мог и мечтать о лучшем партнёре для танцев на UFC 300. Для меня было честью разделить с тобой клетку, Джастин Гэтжи. Привет всем, кто оттянулся со мной. Я говорил это и скажу вновь – поезд Благословенного уже в пути, так что пристегните ремни», — написал Холлоуэй в соцсети X (ранее Twitter).

Для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи сталв торым в рамах лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с соотечественником Дастином Порье и проиграл единогласным решением.