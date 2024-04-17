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Иван Штырков получил нового соперника

Иван Штырков получил нового соперника
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Российский боец Шамиль Гамзатов (14-1) проведёт свой следующий бой в Екатеринбурге на турнире RCC 19. Он выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет выйти на поединок против Ивана Штыркова по состоянию здоровья. Встреча станет соглавным событием шоу.

Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Сейчас Шамиль входит в сотню сильнейших полутяжеловесов мира, а его дебют в RCC мог состояться ещё в прошлом году. Тогда Магомед Исмаилов предлагал Шамиля в качестве соперника для Уральского Халка.

Штыркова ждёт возвращение в ММА через полтора года выступлений по правилам бокса и кикбоксинга. В смешанных единоборствах он идёт на серии из пяти побед и занимает 52-ю позицию в мире.

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