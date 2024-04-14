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«Цифра 4:59 войдёт в историю UFC». Штырков — про бой Холлоуэя и Гэтжи

«Цифра 4:59 войдёт в историю UFC». Штырков — про бой Холлоуэя и Гэтжи
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Российский боец ММА Иван Штырков прокомментировал исход боя между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

«4:59 — эта цифра навсегда войдёт в историю UFC 300. Сумасшедший нокаут должен принести Максу бонус в $ 300 тыс. Зал был в шоке, учитывая, что первые два раунда были не самыми динамичными. Макс очень хорошо был готов, мотивация у него запредельная. Это открывает новую историю Холлоуэя — теперь он может развиваться сразу в двух дивизионах UFC», — сказал Иван в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем завершился победой гавайца нокаутом за секунду до конца поединка. Таким образом, Макс Холлоуэй стал новым обладателем титула BMF.

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