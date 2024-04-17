Костя Цзю: очень не хотел, чтобы бой Бетербиев — Бивол состоялся

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Костя Цзю рассказал, что он не хотел бы, чтобы поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся.

«Конечно, есть доля грусти, что промоутеры всё-таки решили свести Бетербиева и Бивола. Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в своё время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня. А тут оба бойца находятся на высочайшем уровне», — приводит слова Цзю Sport24.

Объединительный бой между чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO) пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).