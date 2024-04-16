Дмитрий Бивол рассказал, изучал ли Артура Бетербиева перед предстоящим боем

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о свой подготовке к бою с Артуром Бетербиевым.

«Каждая подготовка по-своему уникальна за счёт времени года, твоей формы, соперников и спарринг-партнёров. Всё чуть по-другому, но в глобальном плане схема подготовки одинаковая.

Разбирал ли соперника? Это не так, что давай разбирать. На протяжении всей карьеры все соперники потихоньку разбирались. Всегда, когда проходят громкие бои, созваниваемся с тренером и командой, обсуждаем в неформальной беседе. К моменту, когда назревает бой, все в команде понимают, что нужно делать», — рассказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

Объединительный бой между российскими бойцами — чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO) пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).