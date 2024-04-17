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«Это величайший нокаут всех времён». Джо Роган — о победе Холлоуэя в бою с Гэтжи

«Это величайший нокаут всех времён». Джо Роган — о победе Холлоуэя в бою с Гэтжи
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Популярный американский комментатор UFС Джо Роган высказался о победе бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Макса Холлоуэя нокаутом в поединке с экс-обладателем временного титула UFC в лёгком дивизионе Джастином Гэтжи.

«Это величайший нокаут всех времён. Многие люди верили в Макса, но при этом не давали ему почти никаких шансов, считали, что он ничего не противопоставит нокаутирующей мощи Джастина. Поражает то, что Макс сам потребовал этого размена на последних 10 секундах боя. А потом поставил крест на карьере одного из самых опасных бойцов, когда-либо выступавших в этом виде спорта. Он уложил Джастина Гэтжи одним ударом. Это впечатляет», — приводит слова Рогана портал Middle Easy.

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