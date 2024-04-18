Том Аспиналл анонсировал свой следующий поединок и сказал, где он состоится

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл сделал заявление насчёт своего следующего поединка.

«Мы возвращаемся в Англию, мы скоро вернёмся! У меня запланирован отличный бой для британских болельщиков, и я рад вернуться. Буквально через несколько дней будет объявлено официально, и мы начнём готовиться. Турнир в Англии будет номерным и станет продаваться по системе платных просмотров.

У меня была встреча с руководством UFC. По итогам разговора мы договорились, что мой бой состоится на турнире UFC, который пройдёт в Манчестере. Так что я возвращаюсь домой и готовлюсь к этому. Пока что мой тренировочный лагерь ещё не начался, поскольку мой оппонент ещё не подписал контракт на бой», — приводит слова Аспиналла портал talkSPORT.