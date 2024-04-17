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«Он будет блистать». Менеджер Перейры — о его потенциальном переходе в тяжёлый вес

«Он будет блистать». Менеджер Перейры — о его потенциальном переходе в тяжёлый вес
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Менеджер действующего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе бразильца Алекса Перейры Хорхе Гимарайнш высказался о потенциальном переходе своего подопечного в тяжёлый вес.

«Не думаю, что бой с Перейрой — хорошая идея для Аспиналла прямо сейчас. Нам нужно посмотреть, что будет дальше. Ещё слишком рано говорить об организации этого боя. Аспиналл — временный чемпион, так зачем ему рисковать, сражаясь с Алексом? Не думаю, что это хорошая идея. Для нас это была бы хорошая возможность. У него есть решимость, и могу сказать вам, что он отлично проявит себя в тяжёлом весе. С ним будет непросто бороться в любом дивизионе, ему нужна конкуренции. Алекс говорит, что его время на исходе, и его цель добиться как можно большего в этом спорте. У него есть уверенность в себе, и он определённо будет блистать в тяжёлом весе», — приводит слова Хорхе портал MMA Fighting.

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