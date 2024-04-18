Хорхе Масвидаль: вернуться в UFC — мой долг

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе американец Хорхе Масвидаль высказался о своих карьерных перспективах в боксе и ММА.

«Я был бы не прочь подраться с Логаном Полом и изменить его внешность. Он чертовски хороший боксёр, потому что оказывает влияние на индустрию. Логан показал хорошие результаты в бою с Флойдом Мейвезером-младшим. Мне кажется, что у меня получится покончить с этим парнем. После Логана мне хотелось бы подраться с Мейвезером, Мэнни Пакьяо.

Мне определённо хочется вернуться в UFC и принести победу своему городу (Майами), своей семье, своим детям и всем, кто верит в меня. Вернуться в UFC — мой долг», — приводит слова Масвидаля портал MMAJunkie.

Напомним, следующий бой Хорхе Масвидаль проведёт в этом году против Нейта Диаза 1 июня. Поединок состоится по правилам бокса.