Масвидаль отреагировал на победу Царукяна в бою с Оливейрой на UFC 300

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль высказался о победе Армана Царукяна в поединке с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300. Напомним, поединок продлился все три раунда. Россиянин победил бразильца раздельным решением судей.

«Впечатляющий поединок», — написал Масвидаль в социальных сетях.

Высказался о поединке и звезда ММА из Казахстана Куат Хамитов. После поединка он обратился к Арману: «Поздравляю, брат! В одни ворота было», — написал Хамитов в социальных сетях.

В настоящий момент у Царукяна 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах. У Оливейры теперь 34 победы и 10 поражений.

Ранее сообщалось, что Царукяну предлагали провести бой с Исламом Махачевым 1 июня.