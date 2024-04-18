Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 3 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот парень — феномен». Роберт Уиттакер оценил выступление Перейры в бою с Хиллом

«Этот парень — феномен». Роберт Уиттакер оценил выступление Перейры в бою с Хиллом
Аудио-версия:
Комментарии

Известный австралийский боец Роберт Уиттакер прокомментировал поединок между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Мы смотрим на настоящее мастерство. Этот парень — просто феномен, он на несколько уровней выше большинства бойцов. Это связано с его невероятным опытом и чемпионским прошлым в Glory. В вечер боя он выглядел максимально сфокусированным. Тогда он нанёс три удара, один из которых отправил Джамала Хилла в нокаут. Это безумие. Самое главное — никогда, никогда, никогда не терять бдительность в бою с Алексом, несмотря ни на что. Потому что нельзя доверить свою безопасность судье или кому-то ещё. Это зависит только от вас.

На мой взгляд, ход боя был во многом в пользу Перейры. Хилл выглядел немного скованным. Джамал не привык к освещению, давлению, нервозности. Впрочем, «привык» — неправильное выражение. Это словно акклиматизация. Чем больше вы чем-то занимаетесь, тем больше вам это нравится. Регулярные или полурегулярные драки помогают адаптироваться к этому стрессу, к давлению. Тяжёлый бой, большие ставки, и это то, что заставило его замедлиться. У него был очень медленный старт, а Перейра не дал ему разогнаться, вообще не дал ему разогреться. В любом случае это не то, что он должен делать. Это и стало причиной его поражения», — приводит слова Уиттакера портал Middle Easy.

Материалы по теме
Ти Джей Диллашоу дал прогноз на потенциальный бой между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android