«Этот парень — феномен». Роберт Уиттакер оценил выступление Перейры в бою с Хиллом

Известный австралийский боец Роберт Уиттакер прокомментировал поединок между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Мы смотрим на настоящее мастерство. Этот парень — просто феномен, он на несколько уровней выше большинства бойцов. Это связано с его невероятным опытом и чемпионским прошлым в Glory. В вечер боя он выглядел максимально сфокусированным. Тогда он нанёс три удара, один из которых отправил Джамала Хилла в нокаут. Это безумие. Самое главное — никогда, никогда, никогда не терять бдительность в бою с Алексом, несмотря ни на что. Потому что нельзя доверить свою безопасность судье или кому-то ещё. Это зависит только от вас.

На мой взгляд, ход боя был во многом в пользу Перейры. Хилл выглядел немного скованным. Джамал не привык к освещению, давлению, нервозности. Впрочем, «привык» — неправильное выражение. Это словно акклиматизация. Чем больше вы чем-то занимаетесь, тем больше вам это нравится. Регулярные или полурегулярные драки помогают адаптироваться к этому стрессу, к давлению. Тяжёлый бой, большие ставки, и это то, что заставило его замедлиться. У него был очень медленный старт, а Перейра не дал ему разогнаться, вообще не дал ему разогреться. В любом случае это не то, что он должен делать. Это и стало причиной его поражения», — приводит слова Уиттакера портал Middle Easy.