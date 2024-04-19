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Геннадий Ковалёв: Бетербиев — чистый профессионал

Геннадий Ковалёв: Бетербиев — чистый профессионал
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Старший тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв высоко оценил навыки российского боксёра и обладателя чемпионских титулов IBF, WBO и WBC в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.

«Бетербиев чистый профессионал. Бьющий, хорошо держит удар и дышит. Все качества для профессионала. У него же не просто ни одного проигрыша, но и все бои досрочно заканчиваются», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Артур Бетербиев проведёт следующий поединок против россиянина и обладателя титулов WBA и IBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Их бой состоится 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В последнем поединке Бетербиев одержал победу техническим нокаутом над Каллумом Смитом.

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