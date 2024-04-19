«Я им не нравлюсь». Хабиб показал фото с командой из зала

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан в зале. На нём присутствует команда прославленного спортсмена.

«Знаю, что я им не нравлюсь. Но кого это волнует», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами он называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым: