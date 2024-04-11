«Не хочу быть как Хабиб!» Царукян сделал выпад в адрес российской легенды

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоится юбилейный турнир UFC 300. Одной из его главных звёзд станет Арман Царукян, который продолжает покорять лёгкую весовую категорию. А его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра. Стоит отметить, что поединок будет носить претендентский характер. Его победитель сразится за чемпионский пояс с россиянином Исламом Махачевым. Для Армана это соперничество является принципиальным, поскольку первый поединок Царукян проиграл. А теперь он всеми силами пытается спровоцировать чемпиона. И даже сделал выпад в сторону легендарного Хабиба Нурмагомедова.

Во время недавнего медиадня Армана Царукяна спросили про достижения Орла. Он отметил, что не считает его позиции нерушимыми и недосягаемыми: «Превзойти в этом мире можно кого угодно. Нужно сделать минимум как он. А как максимум – защитить титул раз шесть-семь. И быть таким же достойным человеком, как Хабиб. Думаю, что всё получится. Не хочу быть как Хабиб! Таким же медийным, как он. Хочу просто стать чемпионом и защитить пару раз этот титул. И доказать самому себе, что могу быть чемпионом».

Но на этом Арман не остановился. Он смело заявил, что смог бы финишировать молодого 23-летнего Хабиба Нурмагомедова в первом раунде: «Я думаю, да. Без проблем ли, не знаю, но именно по навыкам посмотреть, какой тогда был Хабиб и какой сейчас я – это… ММА сейчас на другом уровне».

Бой Армана Царукяна Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Такой тезис звучит довольно самонадеянно. А всё потому, что Хабиб уже в 23 года обладал солидным послужным списком. Во-первых, у него было огромное количество любительских поединков, причём по разным дисциплинам. А к дебюту в UFC он уже подходил с рекордом 16-0 на профессиональном уровне. Говоря откровенно, статистика выглядела впечатляюще. Для сравнения, Царукян к 23 годам успел провести 14 профессиональных поединков, проиграл один раз. Он уступил Александру Белых нокаутом на турнире MFP – Eastern Rubicon.

В 23 года Хабиб провёл два поединка в UFC. И в каждом показал свой высочайший уровень. Орёл разбил и Камала Шалоруса (причём финишировал его удушающим приёмом сзади), и Глейсона Тибау – единогласным решением судей. Конечно, вторая победа до сих пор вызывает споры. Но факт остаётся фактом. Хабиб продемонстрировал высочайший уровень навыков в грэпплинге, достойно смотрелся в стойке. Конечно, праймовый Царукян вполне мог бы бороться с 23-летним Нурмагомедовым. Но утверждать, что Арман победил бы в нынешнем состоянии молодого Орла – довольно самонадеянно.

Складывается впечатление, что сейчас Арману стоит сосредоточиться на развитии собственной карьеры. А она в последнее время пошла в гору. После обиднейшего поражения Царукян полностью перезагрузился. Он последовательно уничтожил Дамира Исмагулова, Жоакима Силву и Бенеила Дариуша. Особенно красивой получилась последняя победа, которая была добыта нокаутом на второй минуте первого раунда. И теперь Арману осталось совершить один шаг, чтобы наконец-то получить долгожданный титульный поединок.

В ночь с 13 на 14 апреля Царукяна ждёт очень серьёзное испытание на прочность. И если он победит Оливейру, то наконец-то добьётся своей цели – получит свой реванш с Махачевым. А там Арман действительно сможет ответить на вопрос: готов ли он бороться на равных с лучшим другом Орла.